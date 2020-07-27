Студент-архитектор Дэвид Гуамбо построил себе небольшой деревянный домик в сельской местности в Эквадоре с соломенной крышей и на деревянных сваях. Одинокое жилище служит для парня рабочим кабинетом и местом для развлечений, а еще здесь можно смело слушать громкую музыку.

Kusy Kawsay (название домика) в склоне холма в Сукре, что в сельской местности Эквадора. Название помещения дословно переводится как страстная жизнь с Кихва – диалекта кечуа, языке, распространенным в Андах, сообщает Dezeen.

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Дэвид Гуамбо – студент, изучающий архитектуру в одном из местных университетов, рассказал, что спроектировал и построил маленькое рабочее пространство, чтобы работать, слушая громкую музыку.



Под домом часто сидят прохожие/ Фото Dezeen

Я люблю работать под громкую музыку. Именно поэтому задания в университет я делал слушая музыку. Проблема в том, что я работаю в основном ночью и это беспокоит моих соседей,

– рассказывает Дэвид.



При строительстве использовались только экологичные материалы / Фото Dezeen

Так родилась идея построить уединенное жилье, которое еще и получило неплохую звукоизоляцию. Для этого парень решил построить дом из дерева и глины.



Вокруг холмистый ландшафт / Фото Dezeen

Помещение имеет двускатную крышу, с соломенной кровлей. Стены состоят из деревянного каркаса и спрессованной глины. Треугольное окно образует фронтовую стену крошечной здания, чтобы пропускать солнечный свет, а сама конструкция расположена на холме, поэтому в качестве фундамента здесь деревянные сваи.



Дом имеет хорошую звукоизоляцию/ Фото Dezeen

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Внутри каркас крыши обнаженный, а пол состоит из дерева. Мебель в доме также изготовлены из грубого дерева. Здесь есть стол с ножками, которые сделаны из пеньков, и стул из колоды.