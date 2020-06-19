Сегодня для украинцев одним из самых популярных вариантов инвестиций собственных денег является именно недвижимость. После покупки квартиры, инвесторы часто позже сдают ее в аренду и получают доход. Однако, апартаменты, что вы покупаете для собственного проживания отличаются от жилья, что будет сдаваться в аренду. На что стоит обратить внимание при покупке квартиры в аренду – читайте в материале.

Существуют различные критерии для квартир и зависят они именно от целей для которых вы покупаете недвижимость, сообщает Дом 24.

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По словам работников отделов продаж, все зависит от целевой аудитории, на которую вы будете ориентироваться при поиске арендаторов.

Выбирая квартиру, для сдачи ее в долгосрочную аренду, мне кажется, прежде всего необходимо определить будущую целевую аудиторию. То есть, понять – кого вы хотите видеть в качестве арендатора,

– рассказывает руководитель отдела продаж компании Lev Development Иванна Иванкив.

Иванна Иванкив поможет вам при выборе квартиры / Фото LEV Decelopment

Советы для покупки квартиры в аренду

Целевая аудитория

Семьи с детьми предпочтут большие квартиры в микрорайонах с развитой социальной инфраструктурой. Детский сад, школа, парки для прогулок и сетевые супермаркеты – это именно то, что будет привлекать семейных людей.

Важным фактором для семей является наличие социальной инфраструктуры / Фото LEV Decelopment

Успешные молодые люди ищут, как правило, 1, 2-комнатные квартиры в центре или вблизи места работы (в частности, крупных бизнес-центров). Для них важна близость ТРЦ, баров, ресторанов и других атрибутов жизни в большом городе.

Если вы хотите сдавать жилье студентам, то лучшим вариантом будут небольшие квартиры вблизи учебных заведений. Для них ключевым фактором в выборе квартиры является цена.

Молодежь выбирает недорогие квартиры рядом с офисными центрами и вузами / Фото Unsplash

Исследовав окрестности вокруг будущей квартиры, вы сможете быстрее определить свою целевую аудиторию и начать получать доход.

Имеет ли значение этаж при покупке жилья в аренду

Нет, этаж в этом случае не станет ключевым фактором. Гораздо важнее выгодные предложения рассрочки оплаты.

Не имеет значения на каком этаже вы приобретете квартиру / Фото LEV Decelopment

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