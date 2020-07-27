Статистика свидетельствует, что большинство украинцев предпочитают инвестировать собственные деньги в недвижимость. Впрочем, цена на квартиру будет отличаться в зависимости от того, когда именно вы ее приобрели – речь идет об этапах строительства жилого комплекса. Когда выгоднее купить квартиру и каковы недостатки и преимущества инвестиций перед стартом строительства – читайте в материале.

Вкладывая деньги в квадратные метры, можно не только защитить их от обесценивания, но и заработать, сообщает Дом 24.

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Покупка квартиры перед началом строительства

Иванна Иванкив, руководитель отдела продаж LEV Development рассказывает, что идеальный вариант – приобрести квартиру на начальном этапе строительства. Ведь именно тогда цены на жилье самые низкие. Разница между ценами перед стартом строительных работ, и на готовое жилье порой достигает 40%.

Так, каждый этап строительства не только приближает момент сдачи объекта, но и увеличивает цену на квартиру.



Многие покупатели инвестируют свои деньги еще перед стартом строительных работ / Фото Unsplash

Купив квартиру в начале строительства, покупатель может получить немалый доход от перепродажи уже готовой квартиры,

– рассказывает Иванна Иванкив.

К примеру, около 60% квартир девелоперской компании LEV Development покупают именно на начальном этапе строительства.

Риски



Стоит изучить опыт компании / Фото Unsplash

Очевидно, что покупать жилье стоит только в проверенных девелоперских компаниях. Особенно, когда речь идет об инвестиции на ранних этапах строительства. Поинтересуйтесь историей компании и ее предыдущих объектов. Покупка жилья в такой компании является гарантией того, что вы сможете перепродать квартиру выгодно.

Покупка готовой квартиры



Готовую квартиру тоже будет легко перепродать / Фото Unsplash

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Если вы все-таки колеблетесь, то можете подождать и приобрести жилье на поздних этапах строительства. Ведь такой вариант позволяет получить прибыль в размере до 20%. В этом случае остается дождаться сдачи объекта, продать квартиру и получить свои деньги.