Проект каждого блока состоит из трех спален и гостиной и террасы площадью 70 квадратных метров на нижнем уровне. Каждый блок имеет небольшой частный бассейн, бар и зону отдыха.

"Эскондида" расположена в 50 метрах от мексиканского побережья Тихого океана, в стратегической точке Пуэрто-Эскондидо: на скале у маяка. Вилла стремится создать симбиоз между архитектурой и океаном, пишет издание Archdaily.

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Проект La Escondida построен по простой конструкции из железобетона, блочных стен, цемента, песка и ребристых плит.

Дизайн квартиры в середине выдержан в стиле минимализм / Фото Archdaily

Эта система позволила работать эффективно и одновременно сделать прочную конструкцию, чтобы противостоять характерным землетрясениям для этого места.

Проект предусматривает небольшой бассейн / Фото Archdaily

В каждом номере есть 2-3 спальни и большая терраса. Дизайнерам удалось достичь конфиденциальности между блоками застройки и благодаря удобному расположению жители чувствуют себя в доме, а не в квартире.

Чтобы не мешать соседям, архитекторы предусмотрели небольшие щели между постройками / Фото Archdaily

Квартиры ориентированы на продажу для туристов, которые проводят сезон на побережье Оахака из Мехико, США и Канады.

Больше фото квартирного городка на берегу Тихого океана: