Квартиры станут больше: как коронавирус повлияет на требования покупателей недвижимости – детали

Два важнейших изменения в запросах покупателей квартир – больше места, наличие балкона. По мнению известного архитектора Элисон Брукс, тенденция на микродомики в ближайшее время будет неактуальной. Также больший спрос будут иметь квартиры с балконом.

Такие изменения вызваны карантинными ограничениями по всему миру, пишет Dezeen.

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Также, по словам архитектора, даже после пандемии желание иметь большое пространство и собственный балкон или террасу никуда не исчезнет.

Я не знаю никого, кому нужно меньше места или людей, которые хотят меньше места, особенно молодых людей,

– объяснила Элисон Брукс.

Теперь все уделяют гораздо больше внимания местам, где можно оказаться на улице, не находясь на улице.

Самое интересное, что Элисон Брукс как раз была сторонницей тенденции к уменьшению жилого пространства. Такие меры могли бы стать спасительными для жителей больших городов, где оптимизация жилого фонда увеличит количество предложений нового жилья.

Однако коронавирус заставляет население планеты задуматься над большим домом, ведь никто не может спрогнозировать, когда в мире появится новый смертоносный вирус.

По словам архитектора, сам вопрос как удовлетворить такие запросы от покупателей, сегодня и является важнейшим, над которым будут работать все архитекторы.

Какие проекты ранее реализовывала Элисон Брукс

Жилая многоэтажка в Лондоне



Здесь почти каждая квартира имеет балкон или террасу / фото: Dezeen

Современная пристройка к историческому зданию в Глостершире



Это жилье для человека творческой профессии / фото: Dezeen

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Получила награду за вклад в развитие жилого пространства в Британии



В 2008 году совместно с несколькими архитекторами Брукс завоевала престижную награду / фото: Dezeen