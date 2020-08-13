В самом центре микрорайона Chapelle International в 18 округе Парижа, который сейчас активно реставрируют, архитекторские компании монтируют две башни с общим количеством в 254 квартир, часть из которых будет использоваться как офисы.

Специально для квартир типа SOHO дизайнеры предложили новое видение, сочетающее рабочее место и дом. База секции SOHO разделена по своей длине широкой внутренней улицей, об этом пишет издание Archdaily.

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Улица простирается вплоть до вестибюля входа Е2, чтобы связать между собой два дома. Более 20 деловых помещений, расположенных на первом этаже, есть доступными для общественных пространств. Жилые квартиры же, расположенные этажом выше.

Фасад частично облицован металлом / Фото Archdaily

Верхний уровень башни начинается от уровня G + 6 G + 16 и состоит из сборного белого бетонного экзоскелета, выделяя широкие горизонтальные линии и предлагает большое пространство, тем самым придавая проекту возможность опробовать любой интерьер, а также потрясающий вид на городской пейзаж Парижа.

Башни рассчитаны, как на квартиры, так и на офисные помещения / Фото Archdaily

Башню соседку, разработали MOA Architecture, она состоит из двух поперечных башен, образующих единый блок. "Городская башня" имеет перфорированную стену" окон с традиционной моделью.

Окна выполнены в традиционном стиле Парижа / Фото Archdaily

Ориентирована на юго-восток в направлении Сакре-Кер, имеет очень деликатную структуру, на 40-сантиметровой колонне и балковой сетке. Застекленные деревянные двери от пола до потолка обеспечивают полную прозрачность, но почти незаметны со стороны террасы.

Широкие ступени соединяют две башни между собой / Фото Archdaily

Архитекторы поработали и над относительно малым весом башен. Облегчение веса обеспечивает максимальную гибкость, а также несет пользу для экологии – все благодаря меньшему количеству использованного бетона.

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