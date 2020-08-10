Лестницы в горах: в Китае построили интерактивный деревянный завод по изготовлению тофу – фото
Пекинская студия DnADesign and Architecture построила фабрику по изготовлению сыра тофу высоко в горах. Сооружение полностью деревянное, и имеет структуру лестницы. Больше о фабрике по изготовлению тофу – читайте в материале.
Завод расположен в горах Сонгян, что на западе Китая, сообщает Dezeen.
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Фабрика одновременно является шоу-румом для выставки различных видов сыра. К тому же, посетители могут увидеть весь процесс изготовления соевого сыра собственными глазами.
Фабрику построили высоко в горах / Фото Dezeen
Этот регион Китая всегда был известен своими традициями изготовления сыра тофу.
Посетители могут попробовать сыр прямо на фабрике / Фото Dezeen
Продукция традиционных семейных мастерских не могла вписаться в действующие стандарты продовольственных сертификатов, чтобы ее можно было продать в супермаркетах,
– рассказали владельцы фабрики.
Каждый шаг работников на фабрике можно увидеть / Фото Dezeen
Именно поэтому фабрику решили построить в стиле, который присущ архитектуре местных жителей. Сами местные смогли трудоустроиться на фабрике.
Здание разделено на отдельные помещения, где проходят различные этапы процесса изготовления тофу. Так, здесь есть помещение для замачивания, измельчения и варки сои.
Процесс изготовления тофу довольно хлопотный / Фото Dezeen
Также есть зона для жарки тофу и зал для дегустации, чтобы попробовать готовый продукт. Все пространства здесь расположены на разной высоте, поэтому их соединяют огромные бетонные лестницы.
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Лестницы повторяют окружающий ландшафт / Фото Dezeen