Пекинская студия DnADesign and Architecture построила фабрику по изготовлению сыра тофу высоко в горах. Сооружение полностью деревянное, и имеет структуру лестницы. Больше о фабрике по изготовлению тофу – читайте в материале.

Завод расположен в горах Сонгян, что на западе Китая, сообщает Dezeen.

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Фабрика одновременно является шоу-румом для выставки различных видов сыра. К тому же, посетители могут увидеть весь процесс изготовления соевого сыра собственными глазами.

Фабрику построили высоко в горах / Фото Dezeen

Этот регион Китая всегда был известен своими традициями изготовления сыра тофу.

Посетители могут попробовать сыр прямо на фабрике / Фото Dezeen

Продукция традиционных семейных мастерских не могла вписаться в действующие стандарты продовольственных сертификатов, чтобы ее можно было продать в супермаркетах,

– рассказали владельцы фабрики.

Каждый шаг работников на фабрике можно увидеть / Фото Dezeen

Именно поэтому фабрику решили построить в стиле, который присущ архитектуре местных жителей. Сами местные смогли трудоустроиться на фабрике.

Здание разделено на отдельные помещения, где проходят различные этапы процесса изготовления тофу. Так, здесь есть помещение для замачивания, измельчения и варки сои.

Процесс изготовления тофу довольно хлопотный / Фото Dezeen

Также есть зона для жарки тофу и зал для дегустации, чтобы попробовать готовый продукт. Все пространства здесь расположены на разной высоте, поэтому их соединяют огромные бетонные лестницы.

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Лестницы повторяют окружающий ландшафт / Фото Dezeen