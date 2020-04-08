Lev Development: Мы создаем комфорт на всех уровнях

В 2015 году Александр Островский и Владимир Левицкий основали девелоперскую компанию LEV Development, поняв, что именно необходимо сегодня для рынка недвижимости в Украине. Какая разница между девелоперской и строительной компанией, а также какова суть работы LEV Development – читайте в нашем материале.

Компания LEV Development появилась во Львове с великой идеи ее соучредителей Александра Островского и Василия Левицкого изменить город, приспособив его к потребностям жителей. У названия компании двойное содержание.

Life – это жизнь, Energy – энергия, и Victory – победа. В то же время его можно прочитать как "лев", а лев, это Львов. Мы верим, что жизнь и энергия ведут нас к победе, в том числе над собой, победы в том секторе, где мы работаем,

– объясняет один из основателей.

Жилье наполнено смыслом



Александр Островский (слева) – один из основателей компании LEV Development

LEV Development базирует свое мышление не на форме, а на содержании. Примером тому являются три сданных в эксплуатацию жилых комплекса и еще четыре, находящихся на разных стадиях строительства. Каждый из них – уникальный, спроектированный по индивидуальному авторскому проекту, а главное – с мыслями о потребностях будущих владельцев.

Например, главным идейным наполнением жилого комплекса HYGGE 148 являются настоящие скандинавские качество и комфорт на всех уровнях: от внешнего вида дома до интерьера отдельных помещений.

Вместо загроможденной рядами машин придомовой территории здесь будут детские и спортивные площадки с уличными тренажерами и специально оборудованной зоной барбекю. Автомобили отправятся в большой двухуровневый паркинг, рассчитанный на всех жильцов.

Идеальный отель



Lev City Hotel – один из объектов LEV Development

Такой же подход у девелопера и к инвестиционным объектам. Например, новому апарт-отелю Lev City Hotel.

Мы задали себе вопрос: в каком отеле мы бы хотели остановиться, посетив Львов? И исходя из вопроса, ищем ответ. В первую очередь "идеальный" по нашему мнению отель должен располагаться недалеко от центра, должны быть удобные паркоместа, должна быть удобная логистика, как автомобильная, так и пешеходная, удобный общественный транспорт,

– рассказывает о проекте Александр Островский.

По словам Островского, во время строительства компания опиралась не только на европейский, но во многом и на собственный опыт пользования гостиницами.

Именно поэтому в Lev City Hotel предусмотрели не только всю необходимую внутреннюю инфраструктуру (кафе, лобби, два уровня паркинга, террасу с прекрасным видом на центр города), но и позаботились о, казалось бы мелочах, от которых и зависит впечатление от отеля: высокий уровень шумоизоляции, удобные кровати, качественный интернет.

Забота о завершенных объектах

Важно, что даже после того, как строительство завершается и квадратные метры находят своих владельцев, LEV Development продолжает о них заботиться.

Мы понимаем, что мир меняется, меняются требования, поэтому стараемся смотреть вперед. Наше видение – это качественный сервис. Поэтому мы передаем все объекты управляющей компании, которую мы основали на наших ценностях. Покупая жилье у нас, вы не просто получаете какие-то квадратные метры – мы создаем целую экосистему,

– подчеркнул Александр Островский.



Компания будет обслуживать ваш дом после завершения строительства

Еще один бонус – именно управленческая компания берет на себя все вопросы, которые могут возникнуть у жильцов. Работа ведется по принципу "единого окна", освобождая владельцев жилья от часто не самого приятного опыта общения с различными коммунальными службами и инстанциями.

Мы хотим показать тот идеальный сервис, который может получить человек, проживая в наших объектах. Через этот сервис мы хотим показать, что так может жить каждый украинец. То есть через качественное, профессиональное управление прийти к ощущению безопасности, комфорта и благополучия для каждой семьи. Вопрос качества тех услуг, которыми человек пользуется каждый день – главное,

– говорит один из инвесторов.

Какие преимущества у LEV Development?Именно целостный продукт играет на стороне компании. Клиент получит не только гарантии от застройщика и красивое жилье, в которое были инвестированы деньги. Lev Development предоставляет качественное обслуживание дома и окружающих территорий уже после завершения строительства.