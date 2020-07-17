В Шевченковском районе Львова в онлайн-режиме открыли новый жилой комплекс от компании LEV Development. ЖК "OBRIY" – это первый жилой комплекс во Львове с обустроенной зоной барбекю и крышей-террасой. Какие еще преимущества и особенности у нового ЖК "OBRIY" – читайте в нашем материале.

В компании отмечают, что инфраструктура в таких проектах очень важна, сообщает Дом 24.

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Это открытие должно было состояться несколько месяцев назад. Но карантин, в котором наше государство живет и неизвестно, когда он закончится, не позволяет нам этого сделать. Понимая, что мы живем в мире, который так или иначе изменился, то сегодня мы сделали открытие без гостей, без посетителей, в онлайн-режиме,

– говорит соучредитель LEV Development Александр Островский.

Момент перерезания ленты / Фото Zaxid.net

Особенности и преимущества нового ЖК "OBRIY"

10-этажный дом спроектирован на 2 секции с одно- и двухкомнатными квартирами и коммерческими помещениями на первом этаже.

Придомовая территория

Каждый здесь найдет свое любимое пространство / фото LEV Development

Придомовая территория предусмотрена для отдыха всех категорий жителей. Именно поэтому двор здесь имеет четкое зонирование – детская площадка для самых маленьких, спортивная площадка для старших, а также зона для семейного отдыха – площадка для барбекю с удобными беседками и специальной зоной, где можно готовить блюда на открытом гриле.

Также здесь есть подземный паркинг со станцией зарядки для электрокаров, который предусмотрен для жителей и гостей жилого комплекса.

Также рядом восстановлен парк / фото LEV Development

А для тех, кто любит прогулки под открытым небом, рядом компания LEV Development возобновила Малогосковский парк.

Дизайнерский холл

Компания LEV Development уделяет внимание зонам общего пользования / Фото LEV Development

Холл и общие помещения на этажах разрабатывала дизайнерская студия Savytskyy Design.

Мало кто уделяет внимание помещениям, которые не являются, скажем так, коммерческими. Меня такое предложение застройщика поразило, ибо таких подходов действительно мало, но надеюсь, это станет трендом,

– рассказал Марк Савицкий.

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Расположение

Дом расположен на улице Малогосковськой, 30. Удобное расположение жилого комплекса позволит за 15 минут доехать до центра города, а до Брюховецкого леса можно дойти за 5 минут.