Во Львове создадут 3-D модель виллы Ивана Франко, а окна здания "оживут": детали
Литературно-мемориальный музей Ивана Франко планируют обновить к 80-летию его функционирования. Предусмотрена реализация нескольких объектов, среди которых и "диджитализация" дома и "живые окна".
Проект называется "Музей людей: Дом. Храм. Форум" и призван показать музей Франко, как музей всех людей, которые там работают, сообщает Galnet.
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В музее планируют представить 3D модель виллы Франко и реализуют визуальный проект "Живые окна".
Вилла расположена на улице Ивана Франко / Фото Твой город
В частности с помощью современных проекционных технологий в окнах франковой виллы "оживут" силуэты ее жителей.
Обычные прохожие и водители, которые проезжают мимо музея увидят, что вечером наши окна "оживают". Силуэты будут двигаться. И это деликатный момент без вмешательства в мемориальную ценность музея. Это привлечет внимание – внешняя реклама, но со смыслом,
– рассказал директор музея Богдан Тихолоз.
Так изнутри выглядит одна из комнат дома / Фото Дом Франко
Кроме применения современных технологий, реновация музея будет осуществляться по двум другим проектам "Franko made in the U.S.S.R.", и "Franko Laboratorium 2.0".
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Что такое "Дом Франко"?
Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко в доме, где Иван Яковлевич вместе с семьей жил в течение 1902 – 1916 годов. Он расположен во Львове по адресу: улица Ивана Франко 150/152.