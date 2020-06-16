Литературно-мемориальный музей Ивана Франко планируют обновить к 80-летию его функционирования. Предусмотрена реализация нескольких объектов, среди которых и "диджитализация" дома и "живые окна".

Проект называется "Музей людей: Дом. Храм. Форум" и призван показать музей Франко, как музей всех людей, которые там работают, сообщает Galnet.

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В музее планируют представить 3D модель виллы Франко и реализуют визуальный проект "Живые окна".

Вилла расположена на улице Ивана Франко / Фото Твой город

В частности с помощью современных проекционных технологий в окнах франковой виллы "оживут" силуэты ее жителей.

Обычные прохожие и водители, которые проезжают мимо музея увидят, что вечером наши окна "оживают". Силуэты будут двигаться. И это деликатный момент без вмешательства в мемориальную ценность музея. Это привлечет внимание – внешняя реклама, но со смыслом,

– рассказал директор музея Богдан Тихолоз.

Так изнутри выглядит одна из комнат дома / Фото Дом Франко

Кроме применения современных технологий, реновация музея будет осуществляться по двум другим проектам "Franko made in the U.S.S.R.", и "Franko Laboratorium 2.0".

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