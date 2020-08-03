Во Львове начали процесс восстановления старого трамвайного депо на углу улиц Сахарова и Витовского. Помещение, которое было построено еще в 1894 году будет выполнять роль социального хаба под названием Lem Station – в честь польского писателя Станислава Лема.

Открыть новое пространство планируют в 2023 году, информирует Tvoemisto.

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Депо строилось под первые электрические трамваи, которые заработали в 1894 году. Помещение служило местом для хранения транспорта и его ремонта. Впрочем, позже на улице Городоцкой открыли другое депо, к которому и переехали трамваи, а старый, был заброшен.

Проект даст второе дыхание помещению:

Сегодня здесь планируют обновить здания, не разрушая их "исторического смысла". Так, здесь сохранят часть станций без достроек и кондиционеров, оставят нетронутыми фасады, структуру крыши, окна и трамвайные пути.

В общем депо сохранит свой внешний вид / Фото Archdaily

Новое пространство будет интересно, прежде всего, стартаперам, IT-специалистам и фрилансерам, ведь проект предложит ивент-зону, коворкинг, фудкорт, открытые террасы и мастерские.

Так будет выглядеть двор депо / Фото Archdaily

Общая площадь территории составляет примерно 5 тысяч квадратных метров, а инвесторы в течение 50 лет будут оплачивать аренду городу в размере 5% от общей стоимости объекта.

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Смотрите больше фото проекта реновации трамвайного депо​: