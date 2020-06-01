Уже в ближайшее время начнется реставрация восточной башни Поморянского замка. Построенное еще в XV веке фортификационное сооружение сегодня полуразрушенное и требует немедленной реставрации. Общую стоимость работ оценивают в 6,8 миллионов гривен, однако на сегодня выделено лишь около 3 миллионов. Больше о замке читайте в нашем материале.

О процессе восстановления крепости рассказала куратор инициативной группы по возрождению Поморянского замка и основательница благотворительного фонда "Спадщина.UA", Анна Гаврылив, пишет Дом 24.

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Мы должны довести реставрацию до конца, иметь что-то свершившееся, иначе в это дело никто не поверит. Поэтому через две недели будем искать поддержки, привлекать всех неравнодушных для того, чтобы полностью профинансировать проект,

– рассказала куратор.



Сегодня замок находится в плачевном состоянии / Фото Vgolos

О реставрации замка заговорили еще в 2016 году, а в 2017 на работы выделили около 800 тысяч гривен. Однако этих денег хватило лишь на установку стабилизационных деревянных опор. Однако в апреле 2018 года рухнула стена старейшей части замка – восточной.

Поморянский замок является памятником архитектуры национального значения, а после окончания реставрационных работ, на его территории планируют открыть музей.

История замка

К 1462 году замок принадлежал подольскому воеводе Грицьку Кердейовичу, после – его сыну, теребовлянскому старосте – Сигизмунду Кердею. Последний погиб во время обороны крепости от татарского нападения.



Одна из башен замка / Фото Фотографии старого Львова

Позже замок перешел в собственность к Сигизмунду Сененскому. А в 1675 году его опустошили турки, крепость отстроили, однако в 1684 его уже разрушили татары.

Несмотря на все невзгоды, Поморянский замок был любимым местом пребывания короля Яна Собеского, который потратил на его восстановление 25000 злотых. После этого замок смог выдержать все последующие набеги.

После смерти короля замок переходил из рук в руки и притерпел серьезные повреждения. Однако самой большой катастрофой в его истории стал пожар в 1771 году.

В течение XIX века семья Прушинских, которые стали новыми владельцами крепости, восстановили его интерьеры, покрыли замок жестью и заложили парк и теплицы.



Внутренний двор замка в 1925 году / Фото Фотографии старого Львова

В конце 1876 года замок перешел в собственность семьи Потоцких, которые заботились замком до начала Второй мировой войны и смогли своими силами восстановить его после Первой мировой войны.

Во время нацистской оккупации в замке жили два гестаповца, который позже расстреляли воины УПА. В советские времена здесь располагался райком коммунистической партии, а позднее профессиональное училище.

Что известно о замке

Расположенный в Золочевском районе Львовской области в поселке городского типа Поморяны. Построили его на небольшом холме, который когда-то омывался с трех сторон прудами и водами рек Золотая Липа и Махновка.



Замок активно разрушается в последнее десятилетие / Фото POMORIANY CASTLE

Территория вместе с замком имела прямоугольную форму. Само здание было двухэтажным с угловыми башнями и большим двором. В центре северного крыла замка была въездная башня, к которой вел мост.

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Первое упоминание о крепости барочного стиля датируется 1497 годом. По одной из версий, архитектором замка был Шарль Бенуа. Крепость возведена из камня и кирпича.