В Мексике построили частное жилье с выходами на все четыре стороны мира – фото
В Мексике неподалеку от города Андандаро построили жилой загородный дом с входами и выходами на все четыре стороны мира. Кроме необычной формы, вокруг жилья обустроили большой двор, а интерьер облицован деревом.
Дом расположен посреди горного ландшафта, поэтому владельцу было трудно получить разрешение на строительство, пишет Archdaily.
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Вместо того, чтобы строить перпендикулярно к холму, архитекторы разработали универсальную форму для помещения, которое получает солнечный свет со всех сторон. Главный вход в дом расположен с поля для гольфа.
Входы расположены со всех сторон / Фото Archdaily
На верхнем этаже комнаты расположены вокруг центрального пространства, которое играет роль гостиной. Четыре пространства, содержащихся под крышей и деревянной конструкцией, позволяют разместить всю семью в каждом из них.
Еще одной деталью является отсутствие ограждения вокруг здания / Фото Archdaily
Дом устанавливает прецедент и альтернативный способ соблюдения строительных норм, устанавливая диалог с традицией и современностью,
– рассказали создатели проекта.
Дом имеет высокие потолки и террасу с южной стороны. Интерьер здесь облицован местной древесиной.
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