В Мексике построили частное жилье с выходами на все четыре стороны мира – фото

В Мексике неподалеку от города Андандаро построили жилой загородный дом с входами и выходами на все четыре стороны мира. Кроме необычной формы, вокруг жилья обустроили большой двор, а интерьер облицован деревом.

Дом расположен посреди горного ландшафта, поэтому владельцу было трудно получить разрешение на строительство, пишет Archdaily.

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Вместо того, чтобы строить перпендикулярно к холму, архитекторы разработали универсальную форму для помещения, которое получает солнечный свет со всех сторон. Главный вход в дом расположен с поля для гольфа.



Входы расположены со всех сторон / Фото Archdaily

На верхнем этаже комнаты расположены вокруг центрального пространства, которое играет роль гостиной. Четыре пространства, содержащихся под крышей и деревянной конструкцией, позволяют разместить всю семью в каждом из них.



Еще одной деталью является отсутствие ограждения вокруг здания / Фото Archdaily

Дом устанавливает прецедент и альтернативный способ соблюдения строительных норм, устанавливая диалог с традицией и современностью,

– рассказали создатели проекта.

Дом имеет высокие потолки и террасу с южной стороны. Интерьер здесь облицован местной древесиной.

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