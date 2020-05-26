В Минске владелец старого гаража превратил его в маленький замок: фото

В одном из районов Минска владелец старого кирпичного гаража не просто отремонтировал его, но и превратил в небольшой замок. "Крепость" выделяется на фоне соседних гаражей и неприметной архитектуры небольшого переулка.

Интересно, что сам гараж расположен недалеко от центра Минска, сообщает CityDog.

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Помещение подверглось реконструкции и стало просторнее. Крыша над зданием немного выступает за пределы самого гаража и имеет острый шпиль с небольшим окном.



"Замок" скрывается в тихом переулке недалеко от реки Свислочь / фото: Citydog

Небольшие оконные проемы также расположены по обе стороны въезда внутрь, а сами двери оборудованы автоматическими рольставнями.



Яркие цвета бросаются в глаза прохожим / фото: Citydog

Фасад здесь ярко желтого цвета с небольшим цоколем.



Цоколь имеет фальшивую кирпичную разметку / фото: Citydog

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