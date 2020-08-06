Архитектурная студия, которая базируется во французском городе Бордо, разработала небольшой переносной домик. Помещение занимает 22 квадратных метра и было разработано для владельца фирмы как загородная резиденция.

Модель разместили в городе Устариц, на юго-западе Франции, сообщает Dezeen.

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Само здание смастерили в Бордо, а тогда перевезли на нужное место. Помещение было установлено на земле с помощью больших винтов, которые способны удерживать весь его вес.



Домик станет загородной резиденцией владельца / Фото Dezeen

Мы рассматривали его как дом на выходные, куда можно поехать семьей; он имеет две двуспальные кровати, открытую гостиную с небольшой кухней, крошечную ванную и техническое помещение,

– рассказал владелец здания.



Технология обжига фасадного дерева здесь тоже использована / Фото Dezeen

Сама постройка была изготовлена из сосновой и еловой фанеры, которые обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками. Снаружи помещение облицовано обожженной древесиной, которая поможет защитить его от неблагоприятных погодных условий.



Места здесь немного / Фото Dezeen

Большие окна пропускают свет в интерьер, который оборудован дровяной печью для отопления. Также на крыше установлены солнечные панели для обеспечения помещения электроэнергией.



Однако дом хорошо продуман / Фото Dezeen

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В туалете был установлен сухой унитаз, сточные воды из дома проходят очистку, так как французское законодательство является довольно строгим в этом плане.