Многоэтажка из кубов: в Чикаго построили первый жилой дом в деловом квартале
Архитектурная фирма Goettsch Partners спроектировала первый жилой дом, примыкающий к Nashville Yards. 34-этажное здание выглядит как серия смещенных и составленных парами кубов на четырех уровнях.
Дом имеет свыше 126 метров, и создает композицию из сложенных кубов, которые по-другому открывают город для жителей дома, пишет Archdaily.
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Жилая многоэтажка содержит 34 квартиры-студии, 224 однокомнатные квартиры и 100 двухкомнатных квартир.
Дом станет гармоничной частью делового района города / фото: Archdaily
Фасад здания похож на сложную оконную стену. Металлические панели обрамляют стекло от пола до потолка в каждом блоке.
Здание имеет по две горизонтальные террасы с восточной и западной стороны / фото: Archdaily
Проект также предлагает своим постояльцам игровую комнату на крыше, два бассейна и несколько общественных пространств. Также здесь есть две террасы высотой 22 метра, которые выходят на восток в направлении к горизонту Нэшвилла, а две другие обращены к западу.
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В многоэтажке есть все необходимое для комфортной жизни / фото: Archdaily