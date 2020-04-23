Многоэтажка из кубов: в Чикаго построили первый жилой дом в деловом квартале

Архитектурная фирма Goettsch Partners спроектировала первый жилой дом, примыкающий к Nashville Yards. 34-этажное здание выглядит как серия смещенных и составленных парами кубов на четырех уровнях.

Дом имеет свыше 126 метров, и создает композицию из сложенных кубов, которые по-другому открывают город для жителей дома, пишет Archdaily.

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Жилая многоэтажка содержит 34 квартиры-студии, 224 однокомнатные квартиры и 100 двухкомнатных квартир.



Дом станет гармоничной частью делового района города / фото: Archdaily

Фасад здания похож на сложную оконную стену. Металлические панели обрамляют стекло от пола до потолка в каждом блоке.



Здание имеет по две горизонтальные террасы с восточной и западной стороны / фото: Archdaily

Проект также предлагает своим постояльцам игровую комнату на крыше, два бассейна и несколько общественных пространств. Также здесь есть две террасы высотой 22 метра, которые выходят на восток в направлении к горизонту Нэшвилла, а две другие обращены к западу.

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В многоэтажке есть все необходимое для комфортной жизни / фото: Archdaily