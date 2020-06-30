В Норвегии представили разработку мобильной сауны, которую можно перевезти на прицепе. Комнатка предлагает пространство для четырех человек. Внутри использовали дерево Дугласа и обычную ель. Само помещение является достаточно герметичным.

Насладиться сауной теперь можно и в труднодоступных местах, сообщает Archdaily.

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После транспортировки скамейки внутри можно установить под комфортным углом, ведь они подвергаются регулированию.

Внутрь даже попадает солнечный свет / Фото Archdaily

Такие аспекты, как физическая близость и условия освещения играют главную роль в создании мобильной сауны,

– рассказывает один из разработчиков.

Сауна была построена без использования клея, шурупов или гвоздей. Также во время строительства учли возможное поведение древесины, легко набухает в результате экстремальных колебаний влажности и температуры. Комнатка может складываться при транспортировке, а герметичность и устойчивость общей конструкции обеспечивают специальные крепления.

Помещение довольно герметично / фото Archdaily

Внутри сауны кроме печи, которая тут изготовленна из переработанного газового баллона, нет никаких металлических деталей. Это сделано для того, чтобы при нагреве воздуха внутри предотвратить ожоги при физическом контакте с ними.

Перевезти комнатку можно просто на автомобильном прицепе / Фото Archdaily

Внутри доски не обрабатываются, тогда как старый японский метод сохранения древесины "Shou Sugi Ban" используется снаружи. Обработка пламенем поверхности обеспечивает дереву долговечность. Полученный черный окрас дополнительно подчеркивает контраст между интерьером и экстерьером.

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