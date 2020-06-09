LilliHaus – это мобильный домик на 40 квадратных метров, который можно размещать как на суше, так и на воде. Все они перевозятся на место полностью готовыми и даже могут быть доставлены со всей мебелью и оборудованием.

LilliHaus имеет размеры 3,2 метра в высоту и 12 метров в ширину – максимальные размеры, которые разрешены в Бразилии для перевозки объектов на грузовиках без сопровождения, пишет Archdaily.

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Дом, который размещается на воде, устанавливают на специальной платформе. Его можно пришвартовать к буйкам или просто отпустить дрейфовать посреди озера.



Дома транспортируют на грузовиках / Фото Archdaily

Такие дома оборудованы солнечными батареями и системой фильтрации воды, которая обеспечивает их питьевой водой и электроэнергией.

Помещение состоит из маленькой гостиной, столовой и кухни в одной комнате, спальни и ванной в двух отдельных.



Так выглядит гостиная в домике / Фото Archdaily

LilliHaus также имеет отверстия в полу и потолке, создавая естественную вентиляционную систему. Всеми функциями можно управлять и контролировать удаленно.

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