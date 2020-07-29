В самом богатом районе чилийской столицы Сантьяго Витакура планируют построить огромный жилой комплекс. Кроме огромного парка, здесь разместят 28 идентичных жилых домов, оборудуют зелеными крышами. Больше о городе – в материале.

Общая площадь строительного участка составляет около 4 гектаров, а сам район считается самым богатым в Сантьяго пишет Archdaily.

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Дома будут объединены в семь блоков – каждый по четыре многоэтажки. Все помещения будут стоять вдоль дорог, чтобы жители имели доступ и к коммуникациям города, и к большому парку в центре участка. К тому же, крыши зданий тоже будут иметь зеленые насаждения, которые будут сливаться с ландшафтом.



Купить жилье здесь обойдется в кругленькую сумму / Фото Archdaily

Паркинги в шестиэтажных зданиях обустроят в подвалах, а снаружи многоэтажки будут напоминать ряды террас, которые подняты на несколько метров над землей.



Так выглядит план участка жилого комплекса / Фото Archdaily

Лестничные клетки здесь расположены на сгибах зданий, которые имеют форму буквы "L". Внешне они будут напоминать полупрозрачные башни.

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