Музей Гиршгорна и сад скульптур, который расположен рядом, претерпевает реновации. Утвержденный план уже критикуют в США из-за вмешательства в "поствоенный ландшафт". План японского художника и архитектора Хироси Сугимото имеет целью создать здесь "национальный торговый центр" и пространство для масштабных выставок.

Новая концепция должна сделать сад "более открытым" и привлечь больше посетителей, сообщает Archdaily.

Смотрите также: Библиотека в доменной печи: в Китае крупный металлургический завод превращают в музей – фото

Именно сад изменится больше всего, ведь главное здание недавно уже подвергалось ремонту. В последние годы число посетителей музея составляет более миллиона человек в год. Ожидается, что их количество увеличится вдвое.

Сравнение плана перестройки и музея в сегодняшнем виде:

Однако сад ранее признали аварийным и решили реконструировать. Именно этим и будет заниматься Хироси Сугимото.



Из сада планируют "забрать военную тематику" / Фото Archdaily

Согласно текущему плану, бассейн будет заменен на больший. Также здесь поставят большую сцену и восстановленную бетонную стену, которая сделана из утрамбованных камней.

Интересное: На стадионе Сан-Сиро могут высадить 35 тысяч кипарисов: причина и при чем здесь коронавирус



Некоторые инсталляции здесь разместят на постоянной основе / Фото Archdaily