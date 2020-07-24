Музей Гиршгорна планируют серьезно обновить – как будет выглядеть проект, и за что его критикуют
Музей Гиршгорна и сад скульптур, который расположен рядом, претерпевает реновации. Утвержденный план уже критикуют в США из-за вмешательства в "поствоенный ландшафт". План японского художника и архитектора Хироси Сугимото имеет целью создать здесь "национальный торговый центр" и пространство для масштабных выставок.
Новая концепция должна сделать сад "более открытым" и привлечь больше посетителей, сообщает Archdaily.
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Именно сад изменится больше всего, ведь главное здание недавно уже подвергалось ремонту. В последние годы число посетителей музея составляет более миллиона человек в год. Ожидается, что их количество увеличится вдвое.
Сравнение плана перестройки и музея в сегодняшнем виде:
Однако сад ранее признали аварийным и решили реконструировать. Именно этим и будет заниматься Хироси Сугимото.
Из сада планируют "забрать военную тематику" / Фото Archdaily
Согласно текущему плану, бассейн будет заменен на больший. Также здесь поставят большую сцену и восстановленную бетонную стену, которая сделана из утрамбованных камней.
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Некоторые инсталляции здесь разместят на постоянной основе / Фото Archdaily