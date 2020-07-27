Пока в Украине довольно вяло придумывают, как решить проблему с мусором, в странах Европейского Союза мусороперерабатывающие заводы становятся настоящими жемчужинами городов. Ведь если завод нужен, то почему же он должен портить ландшафт или городской пейзаж? Вашему вниманию 5 самых красивых мусоросжигательных заводов Европы.

Хотя все фабрики в рейтинге сжигают мусор, в атмосферу попадает только чистый воздух, сообщает Дом 24.

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Многочисленные системы фильтрации и использования отходов в других сферах – основные принципы экологичности этих заводов.

5 самых красивых заводов Европы

Мусоросжигательный завод Шпиттелау / Вена, Австрия

Когда-то завод был серым и неприметным, но в 1987 году произошел масштабный пожар. Именно после него завод стал еще и красивым с архитектурной точки зрения. Так, на стенах появились раскрашенные окна, часть из которых ложные, а на углах здания и главной башни золотые шары. На этажах и на крыше были высажены зеленые насаждения и деревья.

Завод имеет 4 этапа сжигания мусора / Фото Википедия

Amager Bakke / Копенгаген, Дания

Мусоросжигательный завод Копенгагена не только помогает населению города справиться с отходами, но и является красивым сооружением, которое еще и выполняет роль курорта. Так, на крыше здания в прошлом году заработала лыжная трасса. Этот и соседней завод призваны сделать датскую столицу углеродно нейтральным городом уже к 2025 году.

Строительство стоило 3,5 миллиарда датских крон / Фото Википедия

Мусоросжигательный завод в Оберхаузене / Запад Германии

Когда-то здание выполняло роль электростанции, что производит энергию для горнодобывающих предприятий. Однако сегодня шахты в Рурской области закрыты, поэтому завод полностью перестроили и оснастили всеми возможными современными технологиями.

Мусоросжигательный завод поставляет энергию для местных жителей / Фото Википедия

Завод в Джубиаско / юг Швейцарии

Этот завод сжег первый мусор в 2009 году. Расположен посреди типичного местного горного ландшафта в италоязычном кантоне Тичино на юге Швейцарии. Такое здание точно придется по душе всем ценителям монументальной архитектуры.

Завод также довольно экологичен / Фото DW

Завод во Франкфурте-на-Майне / Западная Германия

Здание впервые ввели в эксплуатацию еще в 1960-х годах, однако завод несколько раз подвергался реновации, ведь постоянно выходили новые экологические нормы. Изюминки экстерьеру здания сегодня добавляет его 110-метровая труба, где во всю длину появилось изображение дракона, который стал любимцем фотографов.

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Ранее завода на фотографиях Франкфурта-на-Майне старались избегать / Фото DW