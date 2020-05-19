Над станцией метро": в центре Коппенгагена появилась многоэтажка из неформатного кирпича – фото

Этот проект является одним из редких случаев, когда в историческом центре города появляется новая жилая постройка. К тому же сам фасад здания не выделяется из общего городского ландшафта и облицован широкоформатным декоративным кирпичом.

Улица, на которой стоит дом, застроена много лет назад и была вдохновлена парижской архитектурой, пишет Archdaily.

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Здание содержит 30 жилых квартир и имеет 6 этажей. Его особенностью является расположение над одной из станций метро города. Так, сквозь партер дома ежедневно проходит более 10 тысяч человек. Само метро расположено на глубине 22 метра, а поезда ездят каждые 3 минуты.



Дом стоит на бетонных опорах / фото: Archdaily

Открытый партер здания содержит эскалаторы и лифты, а расстояние от уровня земли до первого этажа дома составляет около 18 метров.



Жители не имеют балконов, однако есть выход во внутренний двор / фото: Archdaily

Нашим решением было поставить небольшое количество крепких опорных столбов и единую опорную стену, чтобы удерживать все здание – и облицовывать фасад кирпичом,

– пояснили разработчики проекта.



Издалека дом кажется облицованным деревом / фото: Archdaily

Сам дом возведен из обычного кирпича и облицован широким декоративным. Такой материал вдвое длиннее, чем типичный кирпич, но высотой лишь 38 миллиметров.



Такой декоративный кирпич не является новинкой / фото: Archdaily

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Кирпичики гладкие, но их тонкая текстура создает визуальный обман, особенно при использовании в больших масштабах.