Наиболее экстраординарные дома мира от Netflix – фото
Мультимедийная компания Netflix запустила сериал "Наиболее экстраординарные дома в мире", где архитектор Пирс Тейлор и актриса Кэролайн Квентин путешествуют по миру, посещая дома, которые определенным образом выделяются. Мы собрали для вас подборку самых необычных архитектурных проектов мира.
Узнайте больше о концепции странных домов со всего земного шара, пишет Archdaily.
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5 самых экстраординарных домов мира
Gerês house
Жилье имеет большую гостиную и внешнюю террасу / Archdaily
Дом раскинулся на маленьком ручейке и имеет необычную планировку. Здание состоит из двух элементов. Деревянного каркаса, который опирается на бетонное основание. Сама основа простирается над сушей и небольшой речкой. Использование этих двух материалов также применили внутри дома.
Flexhouse
Интерьер дома выполнен преимущественно в стиле лофт / фото: Archdaily
В Швейцарии на берегу озера Цюрих появилось частное помещение со стеклянными стенами и белым фасадом, который будто окутывает здание и делает его похожим на футуристический сосуд. Дом современный и многофункциональный, а жители имеют 180-градусную панораму на озеро.
House in Itsuura
При строительстве доминировали лишь два материала: дерево и стекло / фото: Archdaily
Дом на деревянных постаментах принадлежит местному рыбаку. В Японии большинство представителей этой профессии имеют домик в горах, однако обычно они простые и неприметные. При строительстве этого проекта решили не рубить ни одного дерева, и использовать только природные материалы. План дома выглядит как раскинутая буква "V", а два крыла разработаны как различные жилые среды.
Jikka
Интерьер дома максимально простой / фото: Archdaily
Еще один интересный архитектурный проект из Японии. Участок расположен на вершине горного хребта. Поэтому построить классическое большое жилье было нереально. Владелец решил поэкспериментировать и согласился на разделение квартиры на 5 отдельных домов, которые похожи на юрты.
Гемероскопий
Инженерам понадобился год для проекта, а строителям только семь дней, чтобы создать конструкцию / фото: Archdaily
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Для греков Гемероскопий – это место, где садится солнце. Помещение состоит из семи отдельных элементов. Проект строился в строгой последовательности, в которой собираются эти элементы. Сначала дом формируется из устойчивой опоры, материнского луча и развивается вверх согласно определенной последовательности.