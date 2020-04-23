Наиболее экстраординарные дома мира от Netflix – фото

Мультимедийная компания Netflix запустила сериал "Наиболее экстраординарные дома в мире", где архитектор Пирс Тейлор и актриса Кэролайн Квентин путешествуют по миру, посещая дома, которые определенным образом выделяются. Мы собрали для вас подборку самых необычных архитектурных проектов мира.

Узнайте больше о концепции странных домов со всего земного шара, пишет Archdaily.

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5 самых экстраординарных домов мира

Gerês house



Жилье имеет большую гостиную и внешнюю террасу / Archdaily

Дом раскинулся на маленьком ручейке и имеет необычную планировку. Здание состоит из двух элементов. Деревянного каркаса, который опирается на бетонное основание. Сама основа простирается над сушей и небольшой речкой. Использование этих двух материалов также применили внутри дома.

Flexhouse



Интерьер дома выполнен преимущественно в стиле лофт / фото: Archdaily

В Швейцарии на берегу озера Цюрих появилось частное помещение со стеклянными стенами и белым фасадом, который будто окутывает здание и делает его похожим на футуристический сосуд. Дом современный и многофункциональный, а жители имеют 180-градусную панораму на озеро.

House in Itsuura



При строительстве доминировали лишь два материала: дерево и стекло / фото: Archdaily

Дом на деревянных постаментах принадлежит местному рыбаку. В Японии большинство представителей этой профессии имеют домик в горах, однако обычно они простые и неприметные. При строительстве этого проекта решили не рубить ни одного дерева, и использовать только природные материалы. План дома выглядит как раскинутая буква "V", а два крыла разработаны как различные жилые среды.

Jikka



Интерьер дома максимально простой / фото: Archdaily

Еще один интересный архитектурный проект из Японии. Участок расположен на вершине горного хребта. Поэтому построить классическое большое жилье было нереально. Владелец решил поэкспериментировать и согласился на разделение квартиры на 5 отдельных домов, которые похожи на юрты.

Гемероскопий



Инженерам понадобился год для проекта, а строителям только семь дней, чтобы создать конструкцию / фото: Archdaily

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Для греков Гемероскопий – это место, где садится солнце. Помещение состоит из семи отдельных элементов. Проект строился в строгой последовательности, в которой собираются эти элементы. Сначала дом формируется из устойчивой опоры, материнского луча и развивается вверх согласно определенной последовательности.