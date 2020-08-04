По всему миру сегодня сохранены сотни различных зданий и конструкций, которые были построены сотни, а иногда и тысячи лет назад. Несмотря на то, что ЮНЕСКО пытается защищать их, большинство таких зданий или полностью разрушены или только частично.

Сегодня в списке всемирного наследия есть 53 объекта, которым грозит разрушение, пишет Boredpanda.

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К сожалению, под воздействием погодных факторов, а также вследствие изменения климата и деятельности человека, многие здания постепенно разрушаются. Чтобы понять, как когда-то выглядели известные исторические здания по всему миру, предлагаем вам сравнить 6 объектов, которым грозит полное уничтожение.

6 объектов из списка ЮНЕСКО, которым грозит полное уничтожение

Хатра, Ирак

Еще совсем недавно Хатра была лучше всего сохранившимся древним парфянским городом. Крепость была построена между III и II веком до нашей эры. Хатра была столицей первого Арабского Королевства и ее называли Домом Бога.

Впрочем, Сасанидский царь Ардашир I разрушил город, а его руины вплоть до XIX века были нераскрытыми. Но все старания восстановить здание были сведены на нет боевиками ИГИЛ.

Лептис-Магна, Ливия

Остатки театра, который был построен еще в 193 году до нашей эры. Лептис-Магна был третьим по значению римским городом в Африке (после Карфагена и Александрии).

Сооружение является уникальным, ведь считается одним из первых театров, которые строило человечество. Впрочем гражданская война в Ливии лишила защиты город и сделала его уязвимым к разграблениям и разрушениям.

Пальмира, Сирия

Пальмира стала флагманом наследия, которое исчезает. В разгар войны в Сирии боевики ИГИЛ разрушили храм Баала в Пальмире и многие другие сооружения.

Когда-то храм, который построен еще в І веке стоял на центральном подиуме, окруженный многочисленными колоннами. Все, что осталось после войны – часть стены и главная входная арка храма. Сегодня проводятся работы, чтобы сохранить древний город.

Портобело-Сан-Лоренцо, Панама

Начиная с 1590-х годов, испанская власть построила серию фортов вдоль побережья Карибского бассейна Панамы, чтобы защитить торговые пути. Некоторые форты здесь были построены настолько гармонично, что повторяли изгибы береговой линии.

Форты Портобело-Сан-Лоренцо являются вершиной испанской военной архитектуры. Но осадки и время угрожают зданию, поэтому объект считается таким, которому грозит уничтожение.

Нан Мадол, Микронезия

Между 1200 и 1500 годами нашей эры династия Сауделер построила более 100 рукотворных островов Понпеи у побережья главного острова. Размеры и изящество этих искусственных островов и сооружения, которые здесь размещены, являются мировым наследием. Большой город в Тихом Океане когда-то вмещал каменные дворцы, храмы, гробницы и дома, которые вместе занимали место на 200 акрах.

Дело в том, что город фактически расположен на воде и с середины XIX века никак не использовался. Сегодня зданию грозит уничтожение из-за растительности, которая подвешивает фундаменты, и постепенного затопления водой.

Старый Иерусалим, Палестина (Израиль)

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Иерусалим строился в течение сотен лет, а центр Старого Города датирован около 20 годом до нашей эры. ЮНЕСКО считает, что эта часть города под угрозой, ведь здесь произошли стремительные разрушения в течение последних десятилетий, а шагов к исправлению ситуации фактически не делают.

Все фото взяты из портала Boredpanda