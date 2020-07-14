Настоящая красота внутри – нестандартный дизайн дома в Испании: фото
Дом сформулирован согласно простой программе: гараж хорошо связан с садом, чтобы делать вечеринки с друзьями, а солнечный дом смотрит на пейзаж через радикальное отверстие, контролирующее попадание внутрь солнечного света большим козырьком.
Сад рассматривают как посредника с ландшафтом через новую топографию, пишет издание Archdaily.
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Конструкция дома выполнена из бетона, что позволяет работать с местными строительными компаниями и дает возможность получить органический, несовершенный и рукотворный результат.
Выход в сад – неразрывная связь с природой / Фото Archdaily
Облицовка производится камнем из местного карьера, используемым в качестве сырья для гравия.
Снаружи не скажешь, что внутри современный интерьер / Фото Archdaily
Этот камень является побочным продуктом в производстве больших плит, что делает его очень экономичным. Полученная пространственная конструкция связана с окружающей средой.
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