Названы самые дорогие для строительства города мира

Согласно ежегодному Международному индексу стоимости строительства (ICC), в тройку самых дорогих для застройки городов попали Лондон, Нью-Йорк и Гонконг. А вот самые дешевые для застройки города находятся в Индии – это Бангалор, Нью-Дели и Мумбаи.

Главными критериями рейтингования является специфика застройки и уровень качества. Так, согласно отчету, в таких городах, как Лондон, значительно выросли расходы на дорогие отели и жилые дома. Это является отображением так называемого глобального рынка роскоши, однако касается лишь небольшой части очень развитых и плотно застроенных городов.

10 самых дорогих для строительства городов

Лондон Нью-Йорк Гонконг Женева Сан-Франциско Копенгаген Токио Цюрих Дублин Эдинбург

10 самых дешевых для строительства городов

Бангалор Нью-Дели Мумбаи Куала-Лумпур Шеньчжень Ухань Гуанчжоу Ченду Бангкок Ханчжоу

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В этом году отчет закончили только после того, как стал ясен масштаб пандемии COVID-19 и ее экономические последствия. В частности отмечается, что именно это станет главным вызовом для строительной отрасли в этом году.

Вторая задача, которая стоит перед строителями, – необходимость сократить количество выбросов парниковых газов. Согласно статистическим данным, только на строительные процессы приходится почти 12% мировых выбросов CO2, связанных с энергией, а отопление и охлаждение домов – одна из главных причин глобального потепления.

Отчет составлен международной консалтинговой компанией по проектированию, инжинирингу и управлению Arcadis. Пересмотреть его полный текст, нажмите здесь.