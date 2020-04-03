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Названы самые дорогие для строительства города мира

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Лондон - самый дорогой для застройки город в мире / Фото из открытых источников

Согласно ежегодному Международному индексу стоимости строительства (ICC), в тройку самых дорогих для застройки городов попали Лондон, Нью-Йорк и Гонконг. А вот самые дешевые для застройки города находятся в Индии – это Бангалор, Нью-Дели и Мумбаи.

Главными критериями рейтингования является специфика застройки и уровень качества. Так, согласно отчету, в таких городах, как Лондон, значительно выросли расходы на дорогие отели и жилые дома. Это является отображением так называемого глобального рынка роскоши, однако касается лишь небольшой части очень развитых и плотно застроенных городов.

10 самых дорогих для строительства городов

  1. Лондон
  2. Нью-Йорк
  3. Гонконг
  4. Женева
  5. Сан-Франциско
  6. Копенгаген
  7. Токио
  8. Цюрих
  9. Дублин
  10. Эдинбург

10 самых дешевых для строительства городов

  1. Бангалор
  2. Нью-Дели
  3. Мумбаи
  4. Куала-Лумпур
  5. Шеньчжень
  6. Ухань
  7. Гуанчжоу
  8. Ченду
  9. Бангкок
  10. Ханчжоу

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В этом году отчет закончили только после того, как стал ясен масштаб пандемии COVID-19 и ее экономические последствия. В частности отмечается, что именно это станет главным вызовом для строительной отрасли в этом году.

Вторая задача, которая стоит перед строителями, – необходимость сократить количество выбросов парниковых газов. Согласно статистическим данным, только на строительные процессы приходится почти 12% мировых выбросов CO2, связанных с энергией, а отопление и охлаждение домов – одна из главных причин глобального потепления.

Отчет составлен международной консалтинговой компанией по проектированию, инжинирингу и управлению Arcadis. Пересмотреть его полный текст, нажмите здесь.

Автор: Ліза Астахова
Теги: Рынок недвижимости Новости недвижимости Новости недвижимости мира Бизнес и инвестиции Дом
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