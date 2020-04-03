Названы самые дорогие для строительства города мира
Согласно ежегодному Международному индексу стоимости строительства (ICC), в тройку самых дорогих для застройки городов попали Лондон, Нью-Йорк и Гонконг. А вот самые дешевые для застройки города находятся в Индии – это Бангалор, Нью-Дели и Мумбаи.
Главными критериями рейтингования является специфика застройки и уровень качества. Так, согласно отчету, в таких городах, как Лондон, значительно выросли расходы на дорогие отели и жилые дома. Это является отображением так называемого глобального рынка роскоши, однако касается лишь небольшой части очень развитых и плотно застроенных городов.
10 самых дорогих для строительства городов
- Лондон
- Нью-Йорк
- Гонконг
- Женева
- Сан-Франциско
- Копенгаген
- Токио
- Цюрих
- Дублин
- Эдинбург
10 самых дешевых для строительства городов
- Бангалор
- Нью-Дели
- Мумбаи
- Куала-Лумпур
- Шеньчжень
- Ухань
- Гуанчжоу
- Ченду
- Бангкок
- Ханчжоу
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В этом году отчет закончили только после того, как стал ясен масштаб пандемии COVID-19 и ее экономические последствия. В частности отмечается, что именно это станет главным вызовом для строительной отрасли в этом году.
Вторая задача, которая стоит перед строителями, – необходимость сократить количество выбросов парниковых газов. Согласно статистическим данным, только на строительные процессы приходится почти 12% мировых выбросов CO2, связанных с энергией, а отопление и охлаждение домов – одна из главных причин глобального потепления.
Отчет составлен международной консалтинговой компанией по проектированию, инжинирингу и управлению Arcadis. Пересмотреть его полный текст, нажмите здесь.