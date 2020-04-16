Не разрушать, а реставрировать: дизайн здания на берегу Средиземного моря

Проект заключается в реставрации здания под названием "Il Faro", расположенном между Виа Аврелия и пляжем в муниципалитете Бержегги в провинции Савона. Объект состоит из основного корпуса в форме призмы и вторичного объема.

Такое архитектурное решение предлагает уважение к древней форме и имеет целью поддержать скульптурное измерение конструкции, сочетая в себе старое и новое. Об этом сообщает издание Archdaily.

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Что касается вторичного уровня дома, сильно измененного со временем, проект предлагает легкие перекосы, и на соединительной линии между основным корпусом и меньшим разместили глубокую щель на побережье, чтобы создать несколько лоджий.



Домик расположен посреди пляжа / фото: Archdaily

Вся конструкция облицована в каждой части, это видно в природных каменных блоках различного размера, включая слой покрытия и лоджий.



С лоджии дома открывается невероятный вид / фото: Archdaily

Предложенное архитектурное решение стремится к подсознательной связи с прибрежным ландшафтом для настройки современного измерения комфорта в единении с природой.