Не туристический Львов: привлекательные здания города от архитектора Ивана Левинского – фото

Львов – это не только Оперный театр и загадочные дома на площади Рынок. Украинский архитектор Левинский спроектировал многочисленные здания Львова в стиле, что сочетал сецессию венского образца и мотивы народной архитектуры Карпат. Интересным фактом является то, что далеко не все известны туристам и львовянам.

Наиболее интересными работами художника являются здания Торгово-промышленной палаты, общества "Днестр", Академического дома и ансамбль улицы Асника, которая сегодня является улицей Богомольца.

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Страховое общество "Днестр"

Адрес – улица Русская, 20



Страховая компания "Днестр" построена на месте трех каменниц / фото: Lviv1256

Здание построено в стиле "гуцульской" сецессии. Все строительные материалы – украинского производства. Разве систему отопления заказывали в Вене. Сегодня в помещении первой страховой фирмы расположена поликлиника.

Отель "Жорж"

Адрес – площадь Мицкевича, 1



Отель "Жорж" расположен недалеко от проспекта Свободы / фото: Lviv1256

В 1901 году во Львове появляется архитектурная новинка с элементами сецессии – отель "Жорж" на площади Мицкевича. Несмотря на то, что на этом месте с 1793 года дважды перестраивали отели, но именно последний вариант по проекту Фельнера и Гельмера, построенный фирмой Левинского, сохранился до наших дней без существенных изменений.

Дом Торгово-промышленной палаты (Львовская областная прокуратура)

Адрес – проспект Тараса Шевченко, 17-19



Стиль Ивана Левинского легко узнать / фото: Lviv1256

Проект создали архитекторы Альфред Захаревич и Тадеуш Обминский. Основную часть работ взяло на себя строительное бюро Левинского. Сегодня же это помещение прокуратура Львовской области.

Национальный лесотехнический университет Украины

Адрес – улица Чупринки, 103



Дом исторически был учебным заведением / фото: Lviv1256

Здание бывшей бурсы Украинского Педагогического Общества. Стиль здания – сецессия в народно-стилевом варианте. Яркий образец архитектуры "украинского модерна". Уже с 2009 года – корпус Украинского государственного лесотехнического университета.

Музей Олексы Новакивского

Адрес – улица Листопадового Чина, 11



Дом из красного кирпича расположен возле собора святого Юра / фото: Lviv1256

Сначала это была вилла польского художника Яна Стыки. Спроектировал ее Юлиан Захаревич, а построил Левинский. Здание относится к неоромантическому стилю. Новаковский в доме поселился аж в 1913 году. Сейчас там музей его памяти. Интересная деталь висит над входом – картуш с тремя щитами. Это гербовый знак цеха художников.