Вже у 2021 році Ісландія планує відкрити для відвідувачів чергову лагуну. Особливістю цього райського містечка є наявність бару, який розташується просто в скелі біля термальних вод лагуни. Як виглядатиме нове туристичне містечко – дивіться в матеріалі.

Открыть Лануго планировали в 2020 году, но карантин и закрыты границы помешали реализовать планы, сообщает Boredpanda.

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Расположена лагуна в гавани Карнес, неподалк от столицы страны Рейкьявика. Sky Lagoon – это совершенно новая геотермальная локация на берегу океана.



Бар частично затоплен в воде / Фото Boredpanda

В Исландии обещают, что лагуна "даст возможность гостям совместить разум, тело и дух с помощью силы геотермальных вод". Также в скале над водой гостям предлагают уникальный бар, который позволит пообедать или заказать выпивку не выходя из воды.



Учитывая расположение, лагуна станет популярной среди туристов / Фото Boredpanda

Лагуна будет расположена на берегу Атлантического океана, однако точной даты пока не называют.

Смотрите видеоперезентацию новой лагуны:

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Размеры лагуны довольно большие / Фото Boredpanda