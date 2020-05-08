Небоскреб с волнистым фасадом: фото жилой многоэтажки в Нью-Йорке

Фотограф Пол Клеменс опубликовал фото здания 11 Hoyt Tower, что в Бруклине, Нью-Йорк. Пока незавершенная до конца многоэтажка должна помочь увеличить количество населения в центре одного из самых популярных районов города.

Здание будет иметь высоту 189 метров и 481 квартиру, сообщает Archdaily.

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Ранее на этом месте располагались гаражи для работников соседних офисов. Также проект создает повышенный зеленый подиум, с деревьями и садами.



Волны сделают дом узнаваемым / фото: Archdaily

Однако главной изюминкой здания является его волнистый фасад. Такие выступы не являются декоративными, а действительно увеличивают жилую площадь для жителей.

Всего здесь 71 535 квадратных метров включает 190 уникальных планов квартиры. Каждое помещение имеет большое панорамное окно от потолка до пола.

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