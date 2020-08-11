Участок расположен в городке на севере Швейцарии, в пригороде, где вокруг много домов, а также много зеленых насаждений. Дом спроектирован на основе пожеланий заказчиков – подчеркнуть важность земли и сделать эту особенность красной нитью для всего проекта.

Дом расположен близко к дороге, что позволяет быстро и комфортно доехать из города, но также находится посреди небольшого леса: деревья разных видов, газон и гравийная дорожка, выстланная цветочными растениями – все эти детали обеспечивают дополнительную конфиденциальность, об этом пишет авторитетное издание Archdaily.

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Жилой дом из 5-ти квартир площадью 45 квадратных метров, каждая состоит из спальни, ванной комнаты, кухни и столовой с гостиной.



Окна в комплексе разных размеров / фото Archdaily

Организация пространства очень проста и функциональна: центральные лестницы, ведущие к двум квартирам на каждом этаже, тогда как в подвале есть техническая комната и квартира для приема гостей.



Дизайн интерьера перекликается с внешним миром / Фото Archdaily

Также стоит отметить структуру здания, ведь она является гибридной – фундамент и лестница из обнаженного бетона, зато все стены и пол выполнены из сборных деревянных элементов.



Текстура фасада неоднородная / Фото Archdaily

Отделка фасада делится на обнаженный бетон в нижней части и кладку кирпичом в верхней части. Внутренние стены корпусов изготовлены из ели с белой глазурью.

Детали и больше фото дома на 5 семей в Швейцарии: