Нетуристический Львов: фото "Фабрики повидла" во Львове, которую планируют реставрировать
Жовковская рогатка или "Фабрика повидла" расположена на улице Богдана Хмельницкого во Львове. Здание редко посещают туристы, ведь оно стоит за пределами туристических маршрутов и построено еще в начале прошлого века. Сегодня фабрику планируют превратить в культурный центр.
До 1931 года здесь проходила граница между городом и селом Знесенье, пишет издание Фотографии Старого Львова.
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Именно на въездах в город когда-то и строили такие "рогатки" – контрольно-пропускные пункты, назначением которых было собирать пошлину с крестьян, которые ехали торговать во Львов. "Фабрика повидла" как раз и была одной из таких рогаток.
Так выглядела рогатка в 30-х годах прошлого века / фото: Lviv1256
Название фабрики возникло где-то в 2000-х годах. Однако хорошо прижилось и используется до сих пор.
Прошлое этого здания до сих пор до конца не известно. Известный львововед Игорь Мельник утверждает, что именно это неоготическое здание построено для фабрики спиртовых изделий и подслащенных напитков "Й. Корник и сын".
Сегодня здание в запущенном состоянии / фото: Фейсбук
Само сооружение состоит из двух этажей, подвала и четырехэтажной башни. Со стороны города видна высокая полуразрушенная стену башни, а неоготические элементы фасада можно рассмотреть со внутренней стороны фабрики.
В советский период здесь в разное время размещались консервный и винный заводы, а позднее овощная база. С 90-х годов здание стоит пустым.
Фабрику планируют отреставрировать / фото: Zaxid.net
Однако уже в 2009 году помещение фабрики используют для проведения различных фестивалей.
Внутри разместят культурный центр / фото: Zaxid.net
Надежду на вторую жизнь здание получило в 2015 году. Австрийский историк и меценат Гаральд Биндер выкупил здание "Фабрики повидла", а через год австрийская компания Atelier Stephan Rindler разработала проект реконструкции "Фабрики повидла". В планах перестройка части здания, которое датируется 30-ми годами ХХ века. А центральное здание и башня подвергнутся реставрации.
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Власти города также планируют оживить район / фото: Zaxid.net