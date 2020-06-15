Американский продюсер в рамках программы American Psycho создал гостиничное помещение из закаленного стекла в Лос-Анджелесе. Расположился он в пустыне неподалеку национального парка и должен напоминать небоскреб из Нью-Йорка.

Здание будет иметь гостиничное назначение, а также доступно для аренды для съемок и различных мероприятий, пишет Dezeen.

Вас может заинтересовать: В Нью-Йорке появился современный дом, который сливается с исторической застройкой – фото

Продюсер сотрудничал с архитектором Томасом Осинским, чтобы разработать длинный дом из стального каркаса, который облицевали закаленным стеклом, которое обычно используется для небоскребов.

Такие фасады используют только для небоскребов / Фото Dezeen

Здание площадью в 465 квадратных метров разработано как одно длинное развлекательное пространство вокруг 30-метрового бассейна.

Здание одноэтажное / Фото Dezeen

Бассейн упирается в белую стену, которая разработана как проекционный экран для просмотра фильмов, а на другом конце – кухня, которая предназначена для приспособления к событиям.

Бассейн занимает большую площадь среди социального пространства гостиницы / Фото Dezeen

Читайте также: В виде человека: в центре Парижа построят современный офисный центр – фото

Также на крыше дома разместили серию солнечных панелей, которые обеспечивают дом электроэнергией и горячей водой.

Смотрите видеопрезентацию невидимого дома: