Коллаборация нескольких нидерландских компаний представила концепцию аттракционов для посетителей, по которой пассажирские кабины движутся вверх по спирали и работают от солнечной и ветровой энергии. Экологический аттракцион может иметь до 150 метров высоты и до 16 пассажирских кабин.

Дизайнеры, инженеры, специалисты по электротехнике и многие другие специалисты приложили руку к разработке аттракциона, пишет Dezeen.

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Разработчики утверждают, что это будет первый в мире "климатически нейтральный высотный аттракцион".

Рабочая версия внешнего вида аттракциона / Фото Dezeen

На вершине аттракциона разместят ветряк, который будет генерировать электроэнергию, а сама башня будет оборудована солнечными панелями. Также есть идея использовать энергию самих кабин в то время, когда они будут спускаться вниз.

Диаметр башни составит от 7 до 10 метров / Фото Dezeen

Высота башни может колебаться от 60 до 150 метров. Аттракцион сможет содержать от 4 до 16 кабин, каждая из которых будет вмещать до 12 человек. Одноразовая поездка займет от 3 до 10 минут.

Смотрите видеопрезентацию проекта аттракциона:

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Сейчас разработчики ищут инвестора, чтобы реализовать концепцию. По их оценкам, такой аттракцион в большом городе сможет привлечь от 500 тысяч до 3 миллионов посетителей в год.