Архитектурная компания Tribeca Rogue разработала дизайн жилой многоэтажки, которая призвана интерпретировать архитектуру XIX века. Таким образом новый дом имеет все удобства для жителей, однако не выбивается из исторической застройки Манхэттена.

Места для строительства почти не было, поэтому дизайнеры использовали каждый имеющийся квадратный метр, пишет Archdaily.

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В целом здание имеет 1672 квадратных метра. На первом этаже здесь расположены магазины и въезд в паркинг. Остальные 7 этажей занимают квартиры, а на горе расположены пентхаусы с прекрасным видом на Манхэттен.



Здание не выделяется из окружающей застройки / Фото Archdaily

Вид глубоко посаженных окон в полный рост, которые заключены в металлический фасад, перекликается с чугунным фасадом соседнего здания образца итальянского Возрождения в 1857 года.



Архитекторы использовали весь потенциал участка / Фото Archdaily

Пентхаус на седьмом этаже позволяет насладиться обустроенными террасами, а крыша открывает волшебный вид на окрестности всем жителям. Архитекторы также разработали интерьеры с использованием палитры легких материалов и большого количества естественного света.



Единственным отличием являются широкие окна, которые не присущи соседним домам / Фото Archdaily

Благодаря ряду ловких шагов, это компактное здание сочетает уверенную индивидуальность, которая уважает исторический контекст,

– рассказывает один из проектантов.

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Внутри создали легкий и светлый дизайн / Фото Archdaily