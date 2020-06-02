31 мая в Нью-Йорке в 84-летнем возрасте умер американский художник и скульптор болгарского происхождения Кристо, прославившийся обертыванием выдающихся сооружений и монументов в ткань.

Христо Владимиров Явашев, который известен под псевдонимом Кристо родился и вырос в Болгарии, сообщает Дом 24.

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Еще в 1957 году Кристо нелегально перебрался в Австрию.

Что известно о жизни Кристо

Родился будущий скульптор в 1935 году в городе Грабово. С 1953 до 1956 года учился в Художественной академии в Софии.



Кристо возле одной из своих самых популярных инсталляций / Фото Getty images

После побега из родной страны сначала художник жил в Вене и Женеве, а затем в Париже. Однако большую часть жизни Кристо прожил в Нью-Йорке, переехав туда 1964 года.

Уже в 1973 году он получил гражданство США.

Кристо прожил жизнь сполна, и не только задумывал то, что казалось невозможным, но и воплощал замыслы,

– говорится в заявлении о смерти художника.

Какими проектами прославился Кристо

Наверное самой известной установкой скульптора является завернутый в серебристую ткань берлинский Рейхстаг в 1995 году.

В 1970 – 1972 годах Кристо инициировал проект развертывания 400-метрового полотна над пропастью в Скалистых горах в штате Колорадо.



Установки с полотном стали самыми популярными работами Кристо / Фото Wikipedia

Еще один из культовых проектов Кристо – пирамида из бочек высотой 20 метров. Ее расположили в 2018 году в лондонском Гайд парке.

Еще одним проектом под названием "Зонты" было размещение более тысячи желтых зонтиков в Калифорнии и синих на территории Японии.



В Японии разместили зонты синего цвета / Фото Wikipedia

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Также планируется обертывание Триумфальной арки в Париже серебристо голубой тканью с красными веревками. Инсталляцию представят в период между 8 сентября и 2 октября 2021 года.