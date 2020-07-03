На заказ новозеландского бренда пива Emerson's Brewery построили миниатюрный паб на двух людей и одного бармена. Таким образом компания решила отпраздновать выход местных жителей из карантина. Больше фото и видео – смотрите в материале.

Интересно, что паб посетители могут забронировать лишь на 27 минут, сообщает Muse by Clio.

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Паб является небольшим домиком, который облицован черным деревом. Внутри помещение длиной 8 метров и шириной 2 метра. Также здесь есть два стула и очень маленькое пианино.

Бренд пива вкладывает в такой паб целую философию / Фото Muse by Clio

Мы предпочитаем качество, а не количество. И в отличие от других ремесленных пивоварен, у нас нет бесконечного списка новинок. Мы хотели познакомить людей с этим продуманным, беззаботным стилем. Вам не нужно быть в огромном гастро-баре, чтобы насладиться нашим пивом. В пабе есть все, что вам нужно, чтобы насладиться идеальным пивом, и ничего больше,

– рассказали в компании.

Паб способен вместить только двух человек / Фото Muse by Clio

По словам представителей компании, паб – это идеальное место для старых друзей, чтобы собраться вместе и произнести тост, когда нация выходит из изоляции.

Стены в пабе щедро декорированы / фото Muse by Clio

Новая Зеландия сегодня является одной из тех стран, где почти не осталось больных коронавирусом.

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Смотрите рекламу крошечного паба из Новой Зеландии: