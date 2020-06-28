В городе Ванкувер, в Канаде, строят дом рядом с историческим зданием. Проект должен создать городской оазис посреди бетонных джунглей. Новое помещение будет использоваться как городской паркинг и торговый центр. Однако главной особенностью здесь является "тканый" фасад.

Планируется завершить строительство в 2025 году, проект предусматривает 1500 квадратных метров пространства за счет двух верхних этажей башни, пишет Archdaily.

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При разработке фасада архитекторы черпали вдохновение во внешнем виде современных исторических зданий.



На верхних этажах фасад имеет кармашки для зелени / Фото Archdaily

Фирма почувствовала, что лучшим способом завершить здание было создать сооружения, которое будет одновременно современным и вне времени,

– рассказал один из архитекторов.



Рядом расположено историческое здание / Фото Archdaily

Окна в красном фасаде создают "сотканный" внешний вид. Такая структура позволяет играть со светом для создания глубины.



Большая часть башни используется под паркинг​ / Фото Archdaily

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В главной башне стекла плоские, ниже фасад сворачивается внутрь, чтобы создать карманы для зеленого пространства.