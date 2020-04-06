Обновленная информация об имуществе и объектах Киева стала доступна онлайн
Заработала обновленная платформа информационно-аналитической системы "Майно", информируют в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА. Новая версия более удобна для пользования – в частности, значительно расширен функционал.
Ознакомиться с ИАС "Майно" можно по ссылке. На платформе доступна вся открытая информация об объектах городской инфраструктуры. Всего здесь 11 разделов:
- Памятники культурного наследия
- Транспорт
- Бюджетные расходы
- Долевое участие, инвестиционные объекты
- Образовательная карта
- Адресный реестр
- Штрафы
- Земельные участки
- ДТП
- Комплексная система видеонаблюдения
- Градостроительная документация/Генплан
Объекты бюджетных расходов в системе "Майно" / КГГА
Например, теперь жителям домов, являющихся культурными памятниками, в случае необходимости не нужно запрашивать соответствующую информацию в профильном департаменте и ждать ответа. В системе есть все необходимые данные о состоянии здания, имеющихся документах, разрешениях на выполнение работ или последних инспекционных проверках памятников культурного наследия. То же и по другим разделам: статистика ДТП, когда в последний раз ремонтировалась дорога возле дома, заполненность школ и тому подобное.
Объекты транспортной инфраструктуры в системе "Майно" / КГГА
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Кроме того, теперь со смартфонов можно увидеть все парковки столицы. А в разделе "Парковка" водители, чьи авто были эвакуированы, могут посмотреть всю необходимую информацию. На платформе появилась интерактивная карта зеленых зон Киева с полным перечнем парков, скверов, лесопарковых зон и их обустройством. Также обновлена интерактивная карта учебных заведений, на которой можно увидеть зоны их обслуживания.
ИАС "Майно" – это система, которая позволяет быстро получать информацию об имущественных и других объектах городской территории. Она предоставляет огромное количество информации – от учета коммунального имущества и незаконной застройки до мониторингу дорог и предоставления градостроительной документации.
Система создана в рамках программы "Цифровая столица".