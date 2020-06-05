В рамках реконструкции площади перед главным вокзалом во Львове архитекторы и специалисты предложили проект трансформации территории между площадью Дворцовой и улицей Городоцкой. Проект предусматривает увеличение зеленых насаждений, подземный паркинг и выставочные площади.

Как отметил мэр города Андрей Садовый, этот проект требует скоординированных действий города и Укрзализныци, а также значительных капиталовложений. Но реализация концепции позволит создать новые рабочие места, об этом пишет издание Lviv1256.

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Здесь планируется конгресс-центр, выставочные площади, новые магазины, хорошие отели. Думаю, здесь будет создано несколько тысяч новых рабочих мест. Поэтому инвестиции, которые мы сделали, дадут большой толчок для новой работы и благосостояния для людей,

– отметил мэр Львова.

Главный архитектор города Антон Коломейцев рассказал, что наработанная концепция учитывает много потребностей города по развитию этого микрорайона.

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В течение последних месяцев специалисты активно нарабатывали концепцию развития этой территории. В ее основе лежит принцип того, что Пригородный вокзал будет перенесен ближе к Главному вокзалу.

Тогда станет удобнее сообщение между региональными перевозками и будет улучшена пешеходная связь с автобусной станцией и другими видами транспорта.



Концепт территории перед вокзалом / фото Твой город

Здесь предусмотрено много общественных пространств, много подземных паркингов, чтобы человек мог заехать сюда буквально с перекрестка улицы Кульпаркивской-Городецкой, даже не проезжая по улице Черновицкой.



Архитекторы обещают много зеленых насаждений / фото Твой город

Доехать до подземного паркинга, там припарковаться, и не выходя на улицу, через Пригородный вокзал зайти в Главный.