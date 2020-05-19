Обучение в палатке: в Лондоне разработали дизайн школьного класса с соблюдением дистанции – фото

Дизайнерская студия, основанная в Лондоне представила концепт школьных классов в палатках. Проект является лишь временным, и возник в результате решения правительства Великобритании возобновить учебу в школах уже в июне. Такие аудитории обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и социальную дистанцию для учеников и учителей.

Похожую инициативу ранее предложили в Дании, пишет Archdaily.

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Архитекторы анализировали различные варианты палаткообразных классов и пришли к результату, который обеспечивает 2 метра расстояния между участниками учебного процесса.

Проект должен послужить толчком к обсуждениям как должны выглядеть школы после пандемии / фото: Archdaily

Это отнюдь не наш ответ на то, как должны выглядеть аудитории в будущем. Мы хотели использовать проект как катализатор для дальнейших обсуждений, чтобы переосмыслить, как школы можно проектировать и использовать после окончания пандемии COVID-19,

– рассказал руководитель проекта.



Такие палатки обычно используют на фестивалях / фото: Archdaily

Фактически, концепция предлагает максимально использовать жилые районы и поощрять безопасную интеграцию учебного процесса в обществе.

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Обучение на свежем воздухе становится трендом в мире / фото: Archdaily