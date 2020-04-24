Обугленное жилье: в Лондоне построили маленький чайный домик
Архитектурная компания Will Gamble Architects сделала пристройку к частному дому в Западном Лондоне. Пристройка выполнена в стиле "обугленного" чайного домика.
Дизайн пристройки посвящен японской культуре и напоминает типичный чайный домик, пишет Dezeen.
Популярное: В Токио построили креативный дом, который пронизывает бетонный марш лестницы – фото
Опаливание – это традиционный японский метод обработки древесины во время строительства.
Чайный домик является лишь пристройкой к основному жилье / фото: Dezeen
Концепция черпания вдохновение из японской архитектуры материализовалась из желания клиентов использовать обугленный брус,
– рассказали в архитектурной фирме.
Домик довольно тесный, но имеет достаточно большую кухню открытого плана и обеденного пространства, обращенную к заднему двору.
Кухоные поверхности здесь облицованы мрамором / фото: Dezeen
Хотя внешне кажется, что вся пристройка состоит из обугленного дерева, однако почерневший элемент там только один.
Глубины и тона черного цвета невозможно добиться с помощью альтернативных методов, таких как окраска,
– объяснили суть такой технологии архитекторы.
Вас заинтересует: Дом в виде водопада: во Вьетнаме молодая пара построила креативное жилье – фото
Также метод обжиг лучше защищает дом от неблагоприятных погодных условий / фото: Dezeen
Важной составляющей традиционного чайного домика является сад с цветами. Здесь можно найти грядки, на которых высажены белые цветы береза.