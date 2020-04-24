Обугленное жилье: в Лондоне построили маленький чайный домик

Архитектурная компания Will Gamble Architects сделала пристройку к частному дому в Западном Лондоне. Пристройка выполнена в стиле "обугленного" чайного домика.

Дизайн пристройки посвящен японской культуре и напоминает типичный чайный домик, пишет Dezeen.

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Опаливание – это традиционный японский метод обработки древесины во время строительства.



Чайный домик является лишь пристройкой к основному жилье / фото: Dezeen

Концепция черпания вдохновение из японской архитектуры материализовалась из желания клиентов использовать обугленный брус,

– рассказали в архитектурной фирме.

Домик довольно тесный, но имеет достаточно большую кухню открытого плана и обеденного пространства, обращенную к заднему двору.



Кухоные поверхности здесь облицованы мрамором / фото: Dezeen

Хотя внешне кажется, что вся пристройка состоит из обугленного дерева, однако почерневший элемент там только один.

Глубины и тона черного цвета невозможно добиться с помощью альтернативных методов, таких как окраска,

– объяснили суть такой технологии архитекторы.

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Также метод обжиг лучше защищает дом от неблагоприятных погодных условий / фото: Dezeen

Важной составляющей традиционного чайного домика является сад с цветами. Здесь можно найти грядки, на которых высажены белые цветы береза.