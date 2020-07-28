Вблизи столицы Перу появился офис, в котором всего 4 этажа. Кроме удобств вроде барбекю или бассейна, здание предлагает потрясающий вид, ведь рядом расположен Тихий океан. Больше об уютном офисе в Перу – читайте в материале.

Архитекторы задали себе вопрос каким образом здание может противостоять сухому, каменистому да еще и холмистому ландшафту, сообщает Archdaily.

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После долгих размышлений было решено сделать помещение, в котором будет всего лишь 4 этажа.

Офис будет занимать только верхний этаж / Фото Archdaily

В задней части здания разместят обеденную зону, ведь именно отсюда открывается вид на город и Тихий океан. На уровне улицы разместили зоны социальной жизни вместе с террасой на крыше, а также бассейном, садом, барбекю и игровой комнатой.

Здание идеально вписалось в холмы / Фото Archdaily

На нижнем уровне расположена гостиная, из которой есть доступ ко внутреннему дворику. Зато на верхних этажах есть рабочая среда, студия и ателье.

Террасы здесь расположены на крыше / Фото Archdaily

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Строгость, гибкость и практичность – центральная составляющая дома, которая выполняет функции, которые четко ориентированы на семейную, студийную и рабочую жизнь, в результате чего создается помещение, которое идеально гармонирует с участком и ландшафтом.

Смотрите больше фото офисного здания в Перу: