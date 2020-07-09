Эта офисное здание находится в Буэнос-Айрес, в центре района Палермо. Особенностью многоэтажки является ее фасад, состоящий из длинных стеклянных элементов. Таким образом в помещении всегда сохраняется прохлада, а из далека здание напоминает каскад водопада.

При строительстве возникало много проблем, ведь по проекту новое здание превышало разрешенную высоту, сообщает Archdaily.

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Стеклянные элементы являются подвижными, и менять свое положение в зависимости от времени суток. Таким образом, фасад может регулировать количество тепла, которое попадает внутрь, и создаст комфортный микроклимат для работников. Ширина каждого из таких элементов составляет около 30 сантиметров.



Сооружение имеет 9 этажей / Фото Archdaily

По словам архитекторов, работники смогут выбирать в каких условиях им работать.

Работайте в своем офисе традиционным образом, изолированные от внешних факторов, откройте фасад полностью и вы чувствуете себя так, будто находитесь снаружи, наслаждаясь комфортом интерьера,

– говорят разработчики.



Террасы позволяют работникам дышать свежим воздухом / Фото Archdaily

Здание состоит из вестибюля на первом этаже и больших конференц-залов и рабочих мест на верхних уровнях.



Такой офис подходит только для стран с жарким климатом/ Фото Archdaily

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Не последнюю роль в создании фасада играли его эстетические качества. Так, по словам архитекторов, стекло удачно вписывается в архитектуру города, и внешне делает здание похожим на водопад.

Смотрите видеопрезентацию офиса-водопада: