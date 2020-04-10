Офис в коробке: как в Лондоне переоборудовали здание, которому болеьше 40 лет – фото
В центре Лондона переоборудовали старое офисное здание под современные требования к рабочему пространству. Предполагается, что здание будут арендовать компании, которые занимаются различными видами деятельности.
Офисы имеют площадь 3716 квадратных метров и занимают третий и четвертый этажи здания смешанного назначения, которое расположено на улице Виктории, пишет Dezeen.
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Здание было возведено еще в 1977 году и внешне выглядело как башня из отдельных коробок. Архитекторы решили сохранить идею приватности для офисных работников и в новом проекте.
Здание расположено в центре Лондона / фото: Dezeen
Студия стремилась следовать "сотовой" модели строительства.
Мы хотели отталкиваться от идеи маленьких частных офисных комнат, которые закрываются,
– рассказала представительница компании Элине Карабуикис.
Офисные здания часто имеют собственные бары / фото: Dezeen
В то же время в студии понимают требования современных офисных пространств. Именно поэтому, помещения дополнены залами для совещаний, где с помощью жалюзи и столов, можно обустроить места для проведения конференций между двумя и 22 людьми.
Планировку в здании решили сохранить / фото: Dezeen
Что касается общего планирования, то в центре каждого этажа расположен сквозной атриум, который дает много пространства на первом этаже. До верхнего этажа офиса можно добраться по подвесным лестницам.
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Цвет металлических лестниц контрастирует с нейтральными цветами нижнего уровня / фото: Dezeen
Будущий арендатор офисного помещения, кроме рабочих кабинетов, получит террасу на крыше, тренажерный зал и бар.