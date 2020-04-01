Офисное здание стало бесконтактным: все из-за пандемии коронавируса

Эстонская технологическая компания Ninja Solutions запустила систему, позволяющую сотрудникам офисного здания в Таллине избегать прикосновений к дверным ручкам и кнопкам лифтов.

Теперь арендаторы могут открывать двери, запускать лифты и контролировать температуру в помещениях с помощью смартфонов. А все сотрудники службы безопасности офисного здания были заменены на систему наблюдения, сообщает GCR.

По словам Мадиса Лааса, IТ-директора Ninja Solutions, компания и ранее планировала запустить проект бесконтактного офиса этой весной, поэтому пандемия COVID-19 только ускорила процесс.

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Пилотную интеграцию интерфейса осуществили в таллинском офисном центре Navigator, арендаторами которого являются эстонские филиалы Bentley и Carlson Wagonlit Travel, стоматологическая клиника, инвестиционные и рекламные компании. "Мы не знаем, как долго продлится эта пандемия, но вряд ли она завершится через несколько недель. В нашем здании работают сотни сотрудников — и хотя сейчас в основном в удаленном режиме из дома, однако потребность в частых посещениях существует", — пояснил представитель управляющей компании офисного центра Федор Поляков.