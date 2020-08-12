0914 Flagship Store – это многоцелевое коммерческое пространство для корейской компании кожаных сумок. Simone – компания производитель и они уже 30 лет работают над брендами люксового класса – Burberry, Michael Kors, Coach.

Simone выпустила свой первый роскошный бренд "0914" и построила 0914 Flagship S, что расположен в центре коммерческой зоны высокой моды в Сеуле, пишет издание Deezen.

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Магазин, расположенный в районе парка Dosan Park, переполнен магазинами высокой моды и ресторанами люскового сегмента.

Фасад выглядит впечатляюще / Фото Deezen

Форма здания сформировалась в образе сот с небольшими домиками. Существует контраст между белой коробкой и кирпичными домами по форме, цвету и фактуре, что усиливает эффект гравировки.

Производство дизайнерских сумочек размещено на одном из этажей / Фото Deezen

Проект превратился во внутреннее пространство для магазинов и художественных студий. На подземном уровне многоуровневая площадь – место, где мастера и дизайнеры могут проводить переговоры с заказчиками и посетителями.

Не смотря на небольшую площадь – пространство вместительную / Фото Deezen

Кирпичные лестницы в проекте отвечают за подиум на период проведения показов. Крыша – была разработана как вилла, поднятая над водой в скрытом саду. Двухуровневая площадь крыши заполнена водой и зелеными насаждениями.

Дизайнеры предусмотрели и зону отдыха / Фото Deezen

Современное пространство надеется стать центральным, таким, где накопленная производственная мощность соответствует молодой дизайнерской энергии.