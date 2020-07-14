Дизайнерская студия MVRDV обнародовала новый план превращения их выставочного павильона со Всемирной выставки 2000 года в Ганновере в огромный офисный комплекс. Здесь будут представлены 6 различных природных ландшафтов, а также студенческие общежития.

Команда архитекторов стремится переосмыслить оригинальную концепцию проекта для бывшего выставочного павильона, который демонтировать будет слишком дорого, сообщаетArchdaily.

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Все шесть нидерландских ландшафтов будут сложены в башню, а остальные площади станут открытым пространством. С годами здание станет известным ориентиром для устойчивого дизайна, ведь проект может быть самодостаточной экосистемой.

Офисный комплекс раньше был выставочным павильоном / Фото Archdaily

В комплексе будут размещаться офисы, конференц-залы и общежитие. А ландшафт леса, грунтовые "дюны", купол на крыше и наружные лестницы будут сохранены. Ступенчатые крыши сделаны как разноцветные террасы с садами и спортивной инфраструктурой.

Террасы здесь разноцветные / Фото Archdaily

Отличия между этажами станут хорошим рабочим пространством. Вы сможете работать на дюнах, в лесу или возле воды,

– рассказал один из дизайнеров.

Всего здесь будут представлены 6 ландшафтов/ Фото Archdaily

Команда архитекторов отмечает, что большинство новых сооружений будет иметь 9 этажей, где разместятся 370 квартир для студентов. Самый низкий уровень предлагает велосипедный и автомобильный паркинг. В частности, места здесь хватит более чем на 300 двухколесных.

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Здание также довольно экологичное / фото Archdaily