Reflektor – павильон на открытом пространстве на склоне холма в парке Кабидду в городке Уинглз на севере Франции.

Беседка расположена на берегу озера, а вокруг только деревья. Сделав небольшой проход, архитекторы позаботились о большом частномй пространстве, а благодаря стенам с зеркалами – можно наслаждаться пейзажем, об этом пишет издание Archdaily.

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Светоотражающий потолок позволяет видеть озеро с высоты птичьего полета и показывает мир вверх тормашками.



Здесь вы можете отдохнуть с друзьями и насладиться пейзажами / Фото Archdaily

Reflektor создает тихое место в парке, чтобы по-другому открыть для себя ландшафт, это место, которое создает комфортные условия для размышлений, а также является нестандартным местом для отдыха.



Одновременно здесь может находиться до 10-ти человек / Фото Archdaily

Павильон изготовили из дерева, а внутренние стены и потолок выполнены из фанеры и обшиты алюминиевыми зеркальными плитами. Основное крепление для беседки – бетон.

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