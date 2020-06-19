В Пиргосе, что на одном из греческих островов, построили дом для отдыха в крепостном стиле. Внешне он покрыт земляной штукатуркой и окружен виноградниками. Изнутри здания открывается волшебный вид на Эгейское море. Жилье возвели на наклонной площадке, а форма крепости должна напоминать старые греческие замки.

Домик строили для отдыха владельца от городской суеты, сообщает Dezeen.

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Все фрагменты архитектурной истории острова тонко соединены и встроены в монолитную структуру помещения,

– пояснили разработчики здания.

В будущем здание можно будет разделить на несколько квартир / Фото Dezeen

Особенностью здания является возможность его разделить на отдельные помещения. На первом этаже в первом крыле разместилась кухня и гостиная с одной спальней. В другом крыле вторая спальня с мини кухней.

Почти весь двор здесь бетонный \ Фото Dezeen

На втором этаже есть три спальни и еще одна кухня. Также дом имеет много террас и балконов, а во дворе расположен бассейн.

Дом служит дачей для владельца / Фото Dezeen

Вместо более распространенной побелки фасада, здесь были использованы земляной цвет, а деревянный настил затеняет внешний обеденный стол на одном из внутренних дворов.

С верхних этажей открывается вид на Эгейское море / Фото Dezeen

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Керамика, камень и натуральное дерево были выбраны для создания ощущения, что дом является частью природного ландшафта.